İstanbul'da çalışma belgeleri iptal edilen taksicilerin isyanı

Ruhsatlarındaki fotoğraflar sebebiyle sorun yaşayarak İBB tarafından trafikten men edilen taksilerin şoförleri, "Adam mı öldürdük, yazık değil mi bize" sözleriyle sitemde bulundu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Beyoğlu Cumhuriyet Caddesi'nde dün akşam saatlerinde taksicilere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde durdurulan taksi sürücülerine ehliyet ve ruhsat kontrolü yapılırken, taksimetreler de incelendi.

3 ARAÇ YEDİEMİN'E GÖTÜRÜLDÜ

Tam zamanlı şoför bulunmadığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma belgeleri iptal edilen 3 taksi trafikten men edildi. Trafikten men edilen taksiler, çekici ile kaldırılarak Beyoğlu Yediemin otoparkına götürüldü.

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"RUHSATTAKİ FOTOĞRAF RENKLİ OLMALIYMIŞ"

Sürücülerden Remzi Aslan, olaya tepki göstererek şunları söyledi:

"UKOME ile belediye anlaşamadığı için sürekli evrakları değiştiriyoruz. Memur arkadaşta neden iptal edildiğini bilmiyor. Belediye ruhsatındaki fotoğrafların renkli olması gerekiyormuş. Koronavirüs nedeniyle zaten zor günler geçiriyoruz. Şikayetim devletimden yana değil. Korona dolayısıyla sıkıntılı günler yaşanıyor. Bu sıkıntının içerisinde ekstra bir sıkıntıya ne gerek var.

"ÇIKIP KİMSE SORMUYOR 'DERDİNİZ VAR MI' DİYE"

Birbirimizi idare etmeyeceksek… İdareden kastım yolcu alıp verme konusu değil. Televizyonda bir taksicinin çıkıp konuştuğunu gördün mü? Yetkili bir başkan konuşuyor. Bir sor, bir derdin, sıkıntın var mı diye. Kimse sormuyor."

"ARAÇ BAĞLANMASIN DİYE ÖNÜMÜZÜ İLİKLİYORUZ"

Bir başka sürücü ise "Bir polis çevirince arabamızı bağlamasın diye önümüzü ilikliyoruz. 15 gün bu araba yatacak. Bu 15 gün benim kaybım, evim kiram, çoluğum çocuğum… Bir sürü insanız.

"ADAM MI EZDİK NE YAPTIK"

Ben istesem günde 20 taksiyi şikayet ederim. Bu araçlar bağlanacak mı? Bizim çoluk çocuğumuz yok mu? Yazık günah değil mi. Ne yaptık adam mı ezdik? Ruhsatımda fotoğraf yok diye aracım bağlanıyor. Sen bu ruhsatı bana verirken fotoğraf niye istemedin? Ben ne yaptım." diye konuştu.

"TÜRK VATANDAŞI OLDUĞUMUZ İÇİN TAKSİYE BİNEMİYORUZ"

Öte yandan, denetim sırasında 'daha fazla ceza yazılsın, sadece turistleri alıyorlar' diye bağıran kişi ile taksiciler arasında tartışma yaşandı. Polisin uyarısının ardından tartışma büyümeden sonlandı.

Taksicilere tepki gösteren Ziya Solgun da "Türk vatandaşı olduğumuz için taksiye binemiyoruz. Taksi şoförlerinin çoğu Arap turistleri götürmeye çalışıyor. 5 metre gidilen yere 50 lira alıyorlar. Ben dün Nişantaşı'nda yarım saat bekledim. Araba boş geçiyor 'ben arabayı teslim etmeye gidiyorum' diyor." dedi.