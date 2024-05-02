ABD'deki Wisconsin-Madison Üniversitesi'nde Filistin'e destek veren profosöre ters kelepçe ABD'deki Wisconsin-Madison Üniversitesi'nde "Filistin için destek" protestolarına katılan Sosyoloji Profesörü Samer Alatout ve Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Profesörü Sami Schalk, polis tarafından darbedildi.

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ensonhaber.com

İsrail, Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor.

Gazze'de masumları öldüren İsrail'e ise dünyadan tepkiler geliyor...

Bu tepkilerin en fazla geldiği yerlerden olan Amerika'da üniversite öğrencileri, eylem yapmaya başladı.

Ancak öğrenciler polisler tarafından engelleniyor ve öğrencilere destek veren öğretim görevlileri ise gözaltına alınıyor.

Darp ve ters kelepçe

ABD'deki Wisconsin-Madison Üniversitesi'nde "Filistin için destek" protestolarına katılan Sosyoloji Profesörü Samer Alatout ve Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Profesörü Sami Schalk, polis tarafından darp edildi.

Darp sonucu yüzünde kanama olan Schalk, akabinde ise polis tarafından ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Kampüs gösterilerinde gözaltılar devam etti

Bu arada, New York'taki Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve ülke geneline yayılan kampüs gösterilerinde son 24 saatte çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kampüs gösterilerinde 18 Nisan'daki ilk gözaltı olaylarından bu yana 30 üniversitede 1600'den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirildi.

Arizona Üniversitesi, polisin protestoculara karşı plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını aktardı.

New York Polis Departmanı (NYPD) da Fordham Üniversitesi'ndeki kampüs gösterilerinde 15 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Texas Üniversitesinin Dallas Kampüsü'nde 17 kişi gözaltına alınırken, Buffalo Üniversitesi'ndeki gözaltı sayısının 16 olduğu kaydedildi.

New Hampshire'da bulunan Dartmouth Üniversitesi'nde ise 90 kişi gözaltına alındı.

Güney California Üniversitesi'ndeki (USC) gösteriler nedeniyle kapatılan kampüsün yeniden açıldığı duyuruldu.