Kimliklerini saklamak için çarşaf kullanan 5'i kadın 7 hırsız, girdiklerini binalarda kimsenin olmadığı daireleri seçerek ziynet eşyaları ve paraları çaldı. Hırsızlar yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'un lüks semtlerinde hırsızlık yapmaya çalışan şahısların yeni yöntemi de çarşaf giymek oldu.

Gündüz saatlerinde çarşaf giyerek lüks semtlerdeki binalara giren hırsızlar, evlerden ziynet eşyası ve para çaldı.

Yapılan çalışmalarda bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülenen hırsızlar hakkında polis tarafından soruşturma açıldı.

Kapı göbek kilitlerini kırarak girdiler

Şüphelilerin bina sakini ya da ziyaretçi gibi girdikleri apartmanlarda boş olduğunu tespit ettikleri dairelerin kapı göbek kilitlerini kırdıkları belirlendi.

Bavulla uzaklaşıyorlar

Görüntülerde evlere girdikten sonra para ve ziynet eşyalarını çaldıkları öğrenilen şüphelilerin geldiklerini bir bavula doldurarak hızla uzaklaştıkları görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmayla kimliklerini tespit ettiği şüphelileri geçtiğimiz günlerde operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul'da çarşafla lüks daireleri soyanlar yakalandı VİDEO



5'i kadın, 7 şüpheli yakalandı

Başakşehir ve Küçükçekmece'de 7 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 5'i kadın 7 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 200 bin lira değerinde döviz ve Türk lirası, çok miktarda ziynet eşyası ele geçirildi.

6 hırsız tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Daha önceden de benzer suçlardan polise geliş kaydı olan şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

















