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    İstanbul'da çarşafla lüks daireleri soyanlar yakalandı

    Kimliklerini saklamak için çarşaf kullanan 5'i kadın 7 hırsız, girdiklerini binalarda kimsenin olmadığı daireleri seçerek ziynet eşyaları ve paraları çaldı. Hırsızlar yakalanarak gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 16.04.2022 - 11:06
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    İstanbul'da çarşafla lüks daireleri soyanlar yakalandı

     

    İstanbul'un lüks semtlerinde hırsızlık yapmaya çalışan şahısların yeni yöntemi de çarşaf giymek oldu.

    Gündüz saatlerinde çarşaf giyerek lüks semtlerdeki binalara giren hırsızlar, evlerden ziynet eşyası ve para çaldı.

    Yapılan çalışmalarda bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülenen hırsızlar hakkında polis tarafından soruşturma açıldı.

    Kapı göbek kilitlerini kırarak girdiler

    Şüphelilerin bina sakini ya da ziyaretçi gibi girdikleri apartmanlarda boş olduğunu tespit ettikleri dairelerin kapı göbek kilitlerini kırdıkları belirlendi.

    İstanbul da çarşafla lüks daireleri soyanlar yakalandı #1

    Bavulla uzaklaşıyorlar

    Görüntülerde evlere girdikten sonra para ve ziynet eşyalarını çaldıkları öğrenilen şüphelilerin geldiklerini bir bavula doldurarak hızla uzaklaştıkları görüldü.

    Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmayla kimliklerini tespit ettiği şüphelileri geçtiğimiz günlerde operasyonla gözaltına alındı.

    İstanbul'da çarşafla lüks daireleri soyanlar yakalandı VİDEO

    İstanbul da çarşafla lüks daireleri soyanlar yakalandı #2

    5'i kadın, 7 şüpheli yakalandı

    Başakşehir ve Küçükçekmece'de 7 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 5'i kadın 7 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

    Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 200 bin lira değerinde döviz ve Türk lirası, çok miktarda ziynet eşyası ele geçirildi.

    İstanbul da çarşafla lüks daireleri soyanlar yakalandı #3

    6 hırsız tutuklandı

    Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Daha önceden de benzer suçlardan polise geliş kaydı olan şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İstanbul da çarşafla lüks daireleri soyanlar yakalandı #4

    İstanbul da çarşafla lüks daireleri soyanlar yakalandı #5

    İstanbul da çarşafla lüks daireleri soyanlar yakalandı #6

    İstanbul da çarşafla lüks daireleri soyanlar yakalandı #7

    İstanbul da çarşafla lüks daireleri soyanlar yakalandı #8


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