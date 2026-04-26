İstanbul'da çıkan kavgayı ayırmak isteyen esnaf darebedildi

Mecidiyeköy'de zabıta ekipleriyle işportacılar arasında çıkan kavgada araya giren esnaf, işportacılar tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Şişli ilçesi Mecidiyeköy 19 Mayıs Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde korku dolu anlar kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, plaza önünde zabıta ekipleriyle işportacılar arasında sözlü tartışma çıktı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ
Tartışma sırasında araya girmek isteyen esnaf da olaya dahil oldu.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
İşportacılar, esnafı yumruk ve tekmelerle darbetti.
Çevredekiler kavga eden tarafları 'Bir durun", "Sakin olun" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.
Kavganın ardından işportacılar olay yerinden uzaklaştı.
ŞİKAYETÇİ OLACAK
Darbedilen esnaf ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.
Esnafın tedavisinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi olacağı öğrenildi.
Kavga anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.