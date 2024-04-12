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İstanbul'da cips paketlerine saklanan uyuşturucu maddeler operasyonla ele geçirildi

İstanbul'da cips paketlerine saklanan uyuşturucu maddeler operasyonla ele geçirildi İstanbul'da uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen yaşı küçük çocuğun evinde yapılan aramada cips paketlerine gizlenmiş satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin iki şüpheli tutuklandı.