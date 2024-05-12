İstanbul'da çocukların dedikodu kavgasında kan aktı Beyoğlu’nda 16 yaşında bir çocuk, mahallede dedikodusunu yaptığı iddiasıyla aynı yaştaki akranını silahla bacağından vurarak yaraladı.

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İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı.

Piyalepaşa Mahallesi’nde 16 yaşındaki A.K. isimli zanlı, mahallede arkasından konuştuğunu iddia ettiği arkadaşı M.N.T.'nin peşine düştü.

Arkadaşını bir sokakta bulan A.K., silahını sarılarak kurşun yağdırdı.

Bacağından vurdu

Saldırı sonucu M.N.T. bacağından ve ayağından yaralanırken, saldırgan A.K. ise elinde silahla koşarak kaçtı. Saldırganın kaçtığı anlar ise kameralara yansıdı.

Olayın ardından ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı M.N.T. ambulansla, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Genci hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında yaralı M.N.T.’nin ifadesine başvuran Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

16 yaşında 9 suç kaydı çıktı

Çalışmalar çerçevesinde saldırganın, emniyette 9 adet suç kaydı bulunan 16 yaşındaki A.K. olduğu tespit edildi. Şahsın gidebileceği yerlere baskın düzenleyen polis, onu olay yerine yakın bir sokakta olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan A.K. emniyete götürüldü.

Burada ifadesi alınan A.K., “arkamdan konuşup dedikodumu yapıyordu. Ben de gördüğüm yerde vurdum” dedi.

İşlemleri tamamlanan A.K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)