İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

AA
Terör örgütleriyle mücadele sürüyor...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmada, çatışma bölgeleriyle ve bu bölgelerde yer alan kişilerle irtibatı oldukları değerlendirilen 20 şüpheli tespit edildi.
GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Türkiye'de eylemler yapabilecekleri değerlendirilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
14'Ü YAKALANDI
Emniyet güçlerince İstanbul'un 9 ilçesinde 18 farklı adrese düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerin, 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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