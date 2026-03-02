Demir Kubbe yetersiz kaldı: İsrail'de birçok nokta vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ali Hamaney’in ölümünün ardından İsrail’e ve bölgedeki ABD üslerine “kısa süre içinde” misilleme yapılacağını duyurmuştu.

Beklenen saldırı 1 Mart'ı 2 Mart'a bağlayan gece saatlerinde başladı.

İran’ın İsrail’e yönelik düzenlediği füze ve İHA saldırılarında şu ana kadar en az 10 İsrailli hayatını kaybetti, 456 kişi de yaralandı.

Resmi ajanslar ve İsrail’den yayın yapan gazetecilerin aktardığına göre, başta Tel Aviv ve çevresi olmak üzere birçok nokta onlarca füze ve insansız hava aracıyla hedef alındı.

BEYT ŞEMES'TE 9 ÖLÜ

Beyt Semeş kentine düzenlenen balistik füze saldırısında 9 kişinin öldüğü, 20’den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Ayrıca 11 kişinin kayıp olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Gece boyunca Kudüs dahil farklı kentlerde patlama sesleri duyulurken, hava saldırısı sirenleri sık sık devreye girdi.

İsrail’in hava savunma sistemleri İran’dan gelen füze ve İHA’ları engellemek için yoğun çaba sarf etti. Ancak özellikle hipersonik olduğu değerlendirilen bazı füzelerin önlenemediği öne sürüldü.

SIĞINAKLARDA İZDİHAM YAŞANDI

Sosyal medyaya yansıyan çok sayıda videoda patlama anları ve sivillerin yaşadığı panik görüntülendi.

Zaman zaman sığınaklarda izdiham yaşandığı, panik havasının gece boyunca sürdüğü bildirildi.

Öte yandan İsrail yönetiminin içerdeki hasarın boyutuna ilişkin bilgileri sınırlı paylaştığı belirtiliyor. Ülke basınında yıkımın kapsamına dair net veriler yer almazken, uygulanan yayın kısıtlamaları ve sansür savaşın psikolojik boyutunun bir parçası olarak değerlendiriliyor.