Asal Araştırma'dan yeni anket: Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz

Türkiye yoğun bir siyasi gündem ile karşı karşıya...

Orta Doğu'da çıkan savaş bölgede tansiyonu yükseltirken iç siyasette de sular durulmuyor.

CHP'nin erken seçim çağrıları devam ederken bu süreçte seçmenin nabzı anketler üzerinden ölçülüyor.

Asal Araştırma da son anketinde, seçmenin cumhurbaşkanı adayı beklentilerini araştırdı.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK KİMİ GÖRMEK İSTERSİNİZ

13-21 Şubat tarihleri arasında 2 bin 15 kişiyle yapılan araştırmada, katılımcılara "Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz? " sorusu yöneltildi.

İki binden fazla kişinin katıldığı ankette 9 farklı siyasinin ismi öne çıktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLK SIRADA

Anket sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 36,4 ile ilk sırada yer alırken, Mansur Yavaş yüzde 21 ile onu takip etti.

YALNIZCA 3 KİŞİ YÜZDE 10'U GEÇEBİLDİ

Ekrem İmamoğlu ise Erdoğan ve Yavaş'ın ardından yüzde 17,8 ile üçüncü sırada yer aldı

Bu üç ismin dışında hiç kimsenin yüzde 10 barajını geçememesi dikkat çekti.

SONUÇLAR

Verilen cevaplar arasında ilk sırayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alırken, araştırma sonucu şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan : Yüzde 36,4

Mansur Yavaş : Yüzde 21,0

Ekrem İmamoğlu : Yüzde 17,8

Selahattin Demirtaş : Yüzde 5,5

Özgür Özel : Yüzde 5,0

Müsavat Dervişoğlu : Yüzde 3,0

Ümit Özdağ : Yüzde 2,1

Fatih Erbakan : Yüzde 1,8

Yavuz Ağıralioğlu : Yüzde 1,6

Diğer: Yüzde 2,0

Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 3,8