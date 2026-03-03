Dubai sarsılan imajını toparlama peşinde: Muhammed bin Zayed AVM'de

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Körfez hattında tansiyon en üst seviyeye çıktı.

İran tarafından fırlatılan füze ve insansız hava araçlarının (İHA) BAE’nin iki önemli kenti olan Dubai ve Abu Dabi’de bazı noktaları hedef aldığı bildirildi.

KÖRFEZ'DE EŞ ZAMANLI SALDIRILAR

İran’ın misilleme kapsamında Bahreyn, Kuveyt, Katar, Ürdün ve BAE’de bulunan ABD üslerine eş zamanlı füze saldırıları düzenlediği açıklandı. Bölgedeki güvenlik kaynakları, hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini duyurdu.

BAE yönetimi, artan tehdit nedeniyle hava sahasını geçici olarak kapattığını açıkladı.

DUBAİ DE İRAN'IN HEDEFİNDE

Dubai’de bulunan bir ABD askeri tesisinin İran İHA’ları tarafından hedef alındığı aktarıldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bazı bölgelerin alevlere teslim olduğu görüldü.

Kentte farklı noktalara da İHA isabet ettiği belirtilirken, bir otelin vurulma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Dubai Medya Ofisi, şehir üzerinde engellenen bir başka İHA’nın dünyaca ünlü Burj Al Arab otelinin dış cephesinde küçük çaplı yangına neden olduğunu açıkladı. Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı bildirildi.

Ayrıca, önlenen bir saldırıdan düşen parçaların Jebel Ali Limanı’ndaki bir rıhtımda yangına yol açtığı ifade edildi.

DUBAİ ULUSLARARASI HAVALİMANI DA HASAR GÖRDÜ

Saldırıların hedeflerinden biri de dünyanın en yoğun havalimanlarından biri olan Dubai Uluslararası Havalimanı oldu.

Olay yerinden gelen görüntülerde terminal içinin yoğun duman ve tozla kaplandığı, cam kırıkları ve tavan panellerinin zemine saçıldığı görüldü. Mağaza bölümlerindeki eşyaların devrildiği, acil durum sirenlerinin çaldığı aktarıldı.

Havalimanı yönetimi, “Dubai Uluslararası (DXB) Havalimanı’ndaki bir yolcu salonu meydana gelen bir olayda hafif hasar almıştır ve durum hızla kontrol altına alınmıştır” açıklamasını yaptı.

Dört personelin yaralandığı, yaralılara tıbbi müdahale sağlandığı ve terminalin büyük bölümünün önceden tahliye edildiği bildirildi.

ABU DABİ'DE CAN KAYBI VAR

Abu Dabi’deki Zayed Uluslararası Havalimanı’na da İHA saldırısı düzenlendiği açıklandı.

Havalimanı yönetimi, İHA’ların büyük bölümünün önlendiğini ancak düşen bir İHA enkazı nedeniyle Asya uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını duyurdu.

LİDERDEN "NORMALLEŞME" MESAJI

Yaşanan gelişmeler, Dubai’nin yıllardır inşa ettiği “dünyanın en güvenli şehirlerinden biri” algısını ciddi şekilde sarstı.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan, kamuoyuna güven mesajı vermek amacıyla bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Çocuklarla fotoğraf çektiren Al Nahyan’ın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Öte yandan, Dubai’nin imajını toparlamak için sosyal medya fenomenleriyle anlaşmalar yapıldığı iddiaları da gündeme geldi. 2 Mart itibarıyla çok sayıda influencer’ın, Dubai’de hayatın normale döndüğü mesajı verdiği ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum’a destek paylaşımlarında bulunduğu görüldü.