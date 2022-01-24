Kar yağışının ardından Valilik tarafından motosiklet kullanımı ve moto kuryelerin dağıtım yapmaları yasaklandı. Yasağa rağmen dağıtıma devam eden bir moto kurye, “Çalışmak zorundayız” dedi.

İstanbul’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Trafiğe çıkan sürücüler, ilerlemekte zorluk çekti. Trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için önlemler alındı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar moto kuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını bildirdi.

Beşiktaş'ta ve Nişantaşı’nda, moto kuryelerin ve motosiklet sürücülerinin yemek siparişi teslim etmeye ve yolculuk yapmaya devam ettiği görüldü.

Köpek gezdiriciliği yapan ismini vermek istemeyen motosiklet sürücüsü, "Çalışıyorum dışarı çıkmak zorundayım. Sabah saat 07.30’dan beri dışarıdayım ama yavaş yavaş kullanıyorum." dedi.

"ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ"

Nişantaşı'nda moto kuryelik yapan bir başka sürücü ise çalışmak zorunda olduğuna dikkat çekerek, "Tehlikeli ama yürümek zor oluyor çünkü mesafeler uzak. Yemek siparişi olduğu için mecburuz. Çalışmak zorundayız." şeklinde konuştu.

İstanbul’da dağıtım yapan moto kurye: Çalışmak zorundayız ViDEO

“ÜÇ BEŞ KURUŞ KAZANMAK İÇİN ÇIKTIM”

Beşiktaş'ta suculuk yapan bir diğer sürücü, "Üç beş kuruş para kazanmak için çıktım, cezalar da fazla ama mecburuz." dedi. Yasaktan haberleri olmadığını belirten çift ise, “Yolların güzel olduğunu görünce bir sıkıntı olacağını düşünmedik, haberimiz yoktu." ifadelerini kullandı.