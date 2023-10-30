İstanbul'da dakikalar içinde lüks aracın gösterge paneli çalındı Esenyurt’ta gece saatlerinde park halindeki lüks aracın camını kıran kar maskeli şüpheli, dakikalar içinde gösterge panelini söküp olay yerinden kaçtı. Zararın 150 bin TL olduğu öğrenildi.

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İHA

Hemen her gün araçların gösterge paneli hırsızların hedefi oluyor.

Olayın adresi bir kez daha İstanbul.

Esenyurt ilçesinde yaşanan olayda, gece saatlerinde kimliği belirsiz kar maskeli ve eldivenli şahıs, park halindeki lüks araca yanaştı.

Levye ile camı kırıp gösterge panelini çaldı

Eline aldığı levye ile otomobilin sağ ön camını kıran şahıs, araca girdikten birkaç dakika sonra hayalet gösterge panelini söktü.

Çaldığı malzeme ile dışarı çıkan hırsız, paneli çantasına koyduktan sonra yürüyerek kayıplara karıştı.

150 bin TL'lik zarar

Yaşanan hırsızlık ile ilgili araç sahibi, durumu polis ekiplerine ihbar etti.

Maddi zararın yaklaşık 150 bin TL olduğu belirtilirken polis ekiplerinin hırsızı arama çalışmaları devam ediyor.

Yaşanan hırsızlık anları ise sokaktaki bir sitenin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"5 dakikada hayalet göstergeyi söküp sırra kadem bastı"

Konu ile ilgili konuşan site yöneticisi, şu ifadeleri kullandı:

“Gece 02.00 sıralarında kar maskeli ve eldivenli bir şahıs sürücü koltuğunun yan camını patlatarak camdan içeri giriyor. Ardından 5 dakikalık bir süre içinde hayalet göstergeyi söküp sırra kadem bastı. Şahıs zayıf ve kısa boyluydu. Elinde statik levye dediğimiz bir alet var ve onunla kırıyor. Site sakinimizin 150 bin liraya yakın bir zararı var. Biz olay sonrası personelimiz üzerinden sitede yaşayan araç sahibine ulaşıp kolluk kuvvetlerine yönlendirdik. Hırsızın bulunması için ne kadar katkı sağlarsak o kadar iyidir.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)