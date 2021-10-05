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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı
İstanbul polisi, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 yabancı uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı.
- AA
- 05.10.2021 - 11:02
- Güncelleme : 05.10.2021 - 11:59
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ kapsamlı operasyon düzenledi.
Ekipler, sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan ve lojistik arayışı içerisinde oldukları belirlenen şüphelilerin peşine düştü.
İncelemelerin ardından adresleri belirlenen şahısların evlerine sabah saatlerinde baskın yapıldı.
16 ŞÜPHELİ YAKALANDI
10 farklı ilçede eş zamanlı yapılan baskında, radikal terör örgütü DEAŞ’a bağlı oldukları belirlenen 16 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı VİDEO