DHA
İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Kuruçeşme Caddesi'nde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, gece saatlerinde denetimdeydi.
Bu sırada değnekçilik yapan bir kişi, yanlarına gelerek otopark ücreti istedi.
O anlar kamerada
Değnekçinin polislerden 150 lira otopark ücreti istemesi kameraya yansıdı.
Değnekçilik yaptığı tespit edilen E.K., gözaltına alınarak Arnavutköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. E.K.’ye, 'Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' maddesinden adli işlem yapılacağı öğrenildi.