İstanbul'da dehşet: 3 çocuğunun annesini öldürdü Avcılar'da eşi Serap Yıldız ile tartışan Vehbi Yıldız, eşini 3 çocuğunun gözü önünde başından vurarak öldürdü.

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DHA

Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Mektep Sokak’ta bulunan bir binanın 4’üncü katında yaşayan Vehbi Yıldız ile Serap Yıldız arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa süre içerisinde büyüdü ve kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında öfkelenen Vehbi Yıldız, 3 çocuğunun annesi Serap Yıldız'ı başından vurarak öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çocukları polis dışarı çıkardı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Serap Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Silahı kapının önüne bırakan Vehbi Yıldız ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay anında evde bulunan çocuklar polis ekipleri tarafından dışarı çıkarılırken, olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Serap Yıldız'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)