İstanbul'da drift atan sürücüye ceza yağdı

AA

İstanbul Kadıköy'de bir sürücü, yaptığı tehlikeli hareketler ile hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye attı..

14 Mart'ta meydana gelen olayda, Bostancı mevkiinde kadın sürücünün aracıyla drift attığına ilişkin görüntüler sosyal medya üzerinden yayınlandı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, çalışma başlattı.

Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü M.N.Ç. gözaltına alındı.

EHLİYETİNE 2 AYLIĞINA EL KONULDU

Polis merkezine götürülen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 48 bin 378 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyetine 2 aylığına el konuldu.