DHA

Trafik magandaları yine iş başında

Tüm tepkilere ve cezalara rağmen durmak bilmeyen magandalar bu kez düğün konvoyuyla trafiği kilitledi.

Araç geçişini engellediler

Görüntüler İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinden geldi...

D-100 Karayolu'nda ilerleyen düğün konvoyu, şeritleri kapatarak arkadan gelen araçlara yol vermedi.

O anlar kamerada

Konvoyun trafik yoğunluğuna neden olan magandalar vatandaşların tepkisine neden olurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafik yoğunluğu oluştu

Vatandaşların uyarılarına rağmen yolu kapatmaya devam eden araç sürücüleri trafiğin aksamasına neden oldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)