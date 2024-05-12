İstanbul'da düğün konvoyu yolu kapattı: Trafikte yoğunluk yaşandı Düğün konvoyundaki magandalar yolu kapatarak diğer araçların geçişini engellerken vatandaşların tepkisini topladı. O anlar diğer sürücülerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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DHA

Trafik magandaları yine iş başında

Tüm tepkilere ve cezalara rağmen durmak bilmeyen magandalar bu kez düğün konvoyuyla trafiği kilitledi.

Araç geçişini engellediler

Görüntüler İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinden geldi...

D-100 Karayolu'nda ilerleyen düğün konvoyu, şeritleri kapatarak arkadan gelen araçlara yol vermedi.

O anlar kamerada

Konvoyun trafik yoğunluğuna neden olan magandalar vatandaşların tepkisine neden olurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafik yoğunluğu oluştu

Vatandaşların uyarılarına rağmen yolu kapatmaya devam eden araç sürücüleri trafiğin aksamasına neden oldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)