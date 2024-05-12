DHA
Trafik magandaları yine iş başında
Tüm tepkilere ve cezalara rağmen durmak bilmeyen magandalar bu kez düğün konvoyuyla trafiği kilitledi.
Araç geçişini engellediler
Görüntüler İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinden geldi...
D-100 Karayolu'nda ilerleyen düğün konvoyu, şeritleri kapatarak arkadan gelen araçlara yol vermedi.
O anlar kamerada
Konvoyun trafik yoğunluğuna neden olan magandalar vatandaşların tepkisine neden olurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Trafik yoğunluğu oluştu
Vatandaşların uyarılarına rağmen yolu kapatmaya devam eden araç sürücüleri trafiğin aksamasına neden oldu.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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