İstanbul'da düğün magandaları kamerada! Silahlı havai fişekle gelin almaya gittiler Esenler'de gelin alma merasiminde bir grup, okul çıkışında çevredeki öğrencilere velilere aldırış etmeden tabancalarla havaya ateş edip, havai fişek attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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DHA

Gün geçmiyor ki düğün ve asker eğlencelerinde tehlikeye davetiye çıkarılmasın.

Konvoy düzenleyen magandalar, kendi canlarını ve çevredeki vatandaşların canını hiçe sayıyor.

Bir de bu duruma merasimler de eklenince silahlar susmak bilmiyor.

Havai fişek ve silahlarla gelin alma merasimi

Bu kez görüntüler İstanbul Esenler'den.

Dün saat 18.30 sıralarında gelin alma merasimi için bir binanın önüne gelen grup, havai fişek atıp tabancayla havaya ateş etti.

Öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı

Okul çıkış saatine denk gelen gelin alma merasiminde, havai fişekler ateşlendikten kısa süre sonra sokaktaki insanların üzerine doğru patlamaya başladı.

Okuldan çıkan öğrenciler ve veliler, çığlık atarak kaçtı.

Yaralananın olmadığı olayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)