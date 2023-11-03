Gün geçmiyor ki düğün ve asker eğlencelerinde tehlikeye davetiye çıkarılmasın.
Konvoy düzenleyen magandalar, kendi canlarını ve çevredeki vatandaşların canını hiçe sayıyor.
Bir de bu duruma merasimler de eklenince silahlar susmak bilmiyor.
Havai fişek ve silahlarla gelin alma merasimi
Bu kez görüntüler İstanbul Esenler'den.
Dün saat 18.30 sıralarında gelin alma merasimi için bir binanın önüne gelen grup, havai fişek atıp tabancayla havaya ateş etti.
Öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı
Okul çıkış saatine denk gelen gelin alma merasiminde, havai fişekler ateşlendikten kısa süre sonra sokaktaki insanların üzerine doğru patlamaya başladı.
Okuldan çıkan öğrenciler ve veliler, çığlık atarak kaçtı.
Yaralananın olmadığı olayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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