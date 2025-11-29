İstanbul'da 'dur' ihtarına uymayıp polis aracına çarptı: Ehliyetsiz olduğu öğrenildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde kaza geliyorum dedi.

Uygulama yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri motosiklet sürücüsü Muhammet Hamza A.’ya ‘dur’ ihtarında bulundu.

POLİS ARABASINA ÇARPTI

İhtara uymayan motosiklet sürücüsü kaçmaya çalıştığı sırada ekip otosunun ön tarafına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, Muhammet Hamza A. ve arkasındaki Yakup I. Beşiktaş polisi tarafından yakalandı.

EHLİYETİNİN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan üst aramasında 2 çakı ele geçirildi.

Çakılara el konulurken, ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü Muhammet Hamza A.’ya idari para cezası uygulandı.

Muayenesini olmadığı tespit edilen motosikletse emniyet otoparkına çekildi.

ŞÜPHELİLERİN 12 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Diğer yandan emniyete götürülen sürücü Muhammet Hamza A.’nın poliste ‘uyuşturucu madde kullanmak’, ‘kasten yaralama’ ve ‘suçluyu kayırma’ suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Sürücünün arkasındaki Yakup I.’nın ise 3 ‘kasten yaralama’, 2 ‘yağma-gasp’, ‘açıktan hırsızlık’, ‘uyuşturucu madde kullanmak’, ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ ve ‘çocuğun kaçırılması ve alıkonması’ suçlarından kaydının olduğu bilgisine ulaşıldı.

ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDILAR

İki şüpheli emniyette ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçundan adli işlem yapılması sonrasında savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.