İstanbul'da el freni çekilmeyen otomobil takla attı Ümraniye'de el freni çekilmeyen otomobil, yokuş aşağı kayarak önce yolun kenarındaki taşlık alana vurdu ardından ise takla atarak durdu.

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İHA

İstanbul'un Ümraniye İlçesi Dumlupınar Mahallesi Demirciler Sokak üzerinde Zekai Demirci'nin kullandığı hafif ticari araç, el freninin çekilmemesi nedeniyle yokuş aşağı kaydı.

Yokuş aşağı kayan araç, önce yolun sağındaki taşlık alana vurdu. Ardından takla atarak durabildi.

Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi.

"Kendi kendine buraya gelmiş"

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Mahalle sakinlerinden Emircan Demirci, "Araç kendi kendine buraya geliyor. Şurada takla atıyor." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)