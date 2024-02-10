DHA
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Bölgedeki bir evde, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığına dair ihbar üzerine polis ekipleri 1 Şubat Perşembe günü harekete geçti.
Süpürgeden çıkanlar
Operasyonda ekiplerin evde yaptığı aramalarda, elektrikli süpürge içinde saklanmış 34 gram metamfetamin, 7 gram bonzai, 2 telefon, 300 lira nakit para ve bir hassas terazi ele geçirildi.
Tutuklandı
Konuyla ilgili yakalanan K.A. isimli şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış