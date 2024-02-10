İstanbul'da elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı Uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbar üzerine bir eve yapılan operasyonda, elektrikli süpürge içine saklanmış uyuşturucu madde bulundu.

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DHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Bölgedeki bir evde, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığına dair ihbar üzerine polis ekipleri 1 Şubat Perşembe günü harekete geçti.

Süpürgeden çıkanlar

Operasyonda ekiplerin evde yaptığı aramalarda, elektrikli süpürge içinde saklanmış 34 gram metamfetamin, 7 gram bonzai, 2 telefon, 300 lira nakit para ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Tutuklandı

Konuyla ilgili yakalanan K.A. isimli şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)