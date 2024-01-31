İstanbul'da emekli bankacıdan borsada yüksek kar vaadi ile dolandırıcılık İstanbul'da yüksek kâr vaadiyle 7 kişiyi 11 milyon TL dolandıran emekli bankacı ile birlikte toplam 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da 7 kişinin borsada yüksek kâr vaadiyle vatandaşların dolandırılması ihbarları üzerine harekete geçti.

Mağdurların ifadelerini değerlendiren ekipler, gerçekleştirilen çok yönlü çalışmalar sonucu şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi.

Emekli bankacının kurduğu sistem patladı: 7 kişinin 11 milyon TL'sini dolandırdı

İstanbul ve Muğla'da yapılan operasyonlarla, emekli bankacı Müjgan G. ile aralarında Müjgan G.'nin oğlu, kızı ve kocasının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 9'u İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne, 1 kişi de Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ekiplerin çalışmalarıyla, emekli bankacı Müjgan D.'nin (63) mağdurlara borsada aylık yüzde 20 kâr vadettiği, bu şekilde 7 kişinin 11 milyon TL'sini dolandırdığı belirlendi.

Toplam değeri 31 milyon TL olan varlıklara el konuldu

Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği, şüpheliler üzerinde yapılan incelemeler sonucu toplam değeri 32 milyon TL olan 3 gayrimenkul, 6 araç, 1 motosiklet, banka hesapları ve kripto varlıklarına el koydu.

Emekli bankacı Müjgan D. ile birlikte toplam 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muğla'da gözaltına alınan şüphelinin de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkemeye katılacağı öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)