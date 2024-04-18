İstanbul'da eşini katleden saldırganın 25 suç kaydı çıktı Eşi Asya Can'ı öldüren Bahattin Can'ın, 3 gün önce sosyal medya hesabından 'Belki de cehennem cennete olan aşkından yanıyordur' yazarak fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı.

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DHA

İstanbul'un Çatalca ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Asya Can ve eşi Bahattin Can'ın arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın nedeni henüz öğrenilemezken Bahattin Can, evdeki silahla Asya Can'a ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Asya Can'ın öldüğü belirlendi.

25 suç kaydı çıktı

Olayın ardından polis ekiplerince yapılan araştırmalarda, Bahattin Can'ın uyuşturucu ticaretinden 1, ailenin korunması ve kadına karşı şiddet suçundan 1, kasten yaralama suçundan 11, tehdit ve hakaret suçundan 9, uyuşturucu kullanmak suçundan 2 ve reşit olmayan biriyle cinsel ilişki suçundan da 1 olmak üzere toplam 25 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kızının gözü önünde öldürdü

Bu arada 2 çocukları olan çiftin 6 yaşındaki kızlarının, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Kurumu'nda kaldığı ancak olay yaşandığı sırada evde olduğu öğrenildi.

Öte yandan Bahattin Can'ın, 3 gün önce sosyal medya hesabından eşi Asya Can ile bir fotoğraf paylaştığı, fotoğrafın üzerine de 'Belki de cehennem cennete olan aşkından yanıyordur.' yazdığı ortaya çıktı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)