İstanbul'da fazla hesap çıkaran çeteye operasyon! Turistlere sopalarla daldılar Eğlence mekanlarına giden turistlere fazla hesap çıkaran ve ödeme yapmamaları durumunda darbederek yağmaladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonda 93 şüpheli yakalandı. Çetelerin saldırı anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

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İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde hareketli anlar yaşandı.

Turistlere yönelik yüksek hesap, kavgayla sonuçlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, bölgedeki işletmecilerin yabancı turistleri hedeflediği belirlendi.

Ekipler; yabancı turistlerden adres sorma, fotoğraf çektirme bahanesiyle tanışan şüphelilerin, turistleri eğlence mekanlarına götürüp burada yüksek fiyatta hesap getirildiğini tespit etti.

Çetelerin yöntemi ortaya çıktı

Mağdurların hesaba itiraz etmesi ve ödeme yapmaması durumundaysa iş yeri ile yasal bir bağı olmayan, görevleri masalardan yüksek hesap almak olan ‘masa müdürlerinin’ gelerek para istediği ortaya çıktı.

Birden fazla kişinin mağdurun etrafını sarıp korkuttukları, mağdurun direnç göstermesi ve karşı koyması halinde ise etrafını saran şüphelilerin, mağdurları darbederek durdurdukları belirlendi.

Ardından kargaşayı fırsat bilen çetelerin, mağdurların üzerlerini, çantalarını ve diğer kişisel eşyalarını arayarak zorla paralarını cep telefonlarını ve cüzdanlarını yağmalandıktan sonra mağdurun çıkmasına izin verildiği tespit edildi.

133 mağdur bulunuyor

Bunun üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Darkness, Cocorico, Happy’s Clup, Keyn ve Zarife isimli eğlence mekanlarında 93’ü yabancı uyruklu toplam 133 mağdur belirlendi.

13 ilde eş zamanlı operasyon

Mağdurlara yönelik olarak ‘nitelikli yağma’, ‘yağma’, ‘ruhsatsız silah bulundurma’, ‘çalışmaya karşı koyma’ ve ‘suç delillerini gizleme’ suçlarını işlediği tespit edilen toplam 140 şüpheli tespit edildi.

Bu şüphelilerden 17’sinin cezaevinde olduğu, 4’ünün yurt dışında olduğu öğrenilirken, geriye kalan 119 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Turistleri darbettikleri anlar kamerada

Düzenlenen operasyon sonucu 93 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor. Çete üyelerinin turistleri sopalarla darbettikleri dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ayrıca çete üyelerinin müşterilerden para istedikleri anlar da görüntülere yansıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)