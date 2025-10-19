İstanbul'da feci kaza: 19 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti

İstanbul Beylikdüzü'nde M.K. idaresindeki otomobil, sokak arasından hızla caddeye çıktığı esnada, cadde üzerinde motosikletiyle seyreden 19 yaşındaki Ali Aydın'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle savrulan Aydın, bir sitenin giriş kapısına başını çarptı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazaya karışan kadın sürücü, Aydın'ın yerde hareketsiz yattığını görünce olay yerinden kaçtı.

Sürücü M.K., aracını Beylikdüzü Barış Mahallesi Adaçiftliği Caddesi'nde bırakarak ortadan kayboldu.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Başka bir motokuryenin kaçan aracı fark ederek polise bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Kimliği ve yeri tespit edilen sürücü, kısa sürede polis tarafından gözaltına alınırken, kazada ağır yaralanan Ali Aydın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hayatını kaybeden gencin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Emniyette ifade işlemleri tamamlanan M.K., adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin savcılıkta işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

"HIZ YAZISI VAR AMA KİMSEYE UYMUYOR"

Kazanın gerçekleştiği yerde esnaflık yapan Umut Yazıcı, şunları söyledi:

Öncelikle ölen çocuk için üzülüyoruz. Burada 8-9 yıllık esnafım. Burası yoğunlaşmaya başladı. Rampadan aşağı gelenler hızlı geliyor. Tırlar, kamyonlar geçiyor. Tır garajı da var burada. Biz artık korkar olduk. Şuraya bir türlü kasis yaptıramadık. Levhalar var, çocuk ve hız yazısı var ama kimse uymuyor. Rampa aşağı olduğu için gelen kaptırıyor giden kaptırıyor.