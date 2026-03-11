Zanzibar'a gitti! Melek Mosso'dan bikinili pozlar

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, model eşi Serkan Sağdıç ile evliliğini ekim ayında tek celsede bitirmişti.

"YAKIŞIKLI ERKEK SEVİYORUM"

Boşandıktan sonta açıklama yapan ünlü isim, sevgili kriterleri ile ilgili de şöyle konuştu: “Fiziksel olarak yakışıklı erkek seviyorum. Kendine bakan, titiz ve spor yapan insanı severim. Merhametli ve vicdanlı olmalı.”

Hayatındaki değişikliklere devam eden Mosso, geçtiğimiz haftalarda Instagram'da özel içerik paylaşımı için abonelik kısmını açtı.

AYDA 90 BİN TL

Ünlü isim kısa sürede 2266 abone sayısına ulaştı. Mosso'nun aylık abonelik ücreti ise 39,99 TL. Ünlü şarkıcı abonelik sistemini açtığı için aylık 90 bin TL'den fazla kazanç sağlamaya başladı. Mosso'nun abone sayısı ise her geçen gün artıyor.

ZANZİBAR'A GİTTİ

Yoğun bir konser maratonu bulunan Melek Mosso, işlerine ara vererek tatile gitti. Şimdilerde Zanzibar'da olan Mosso, güneşin tadını çıkardı.

Denize giren Mosso, bikinili pozlarını da takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcının düzgün fiziği takipçilerinden tam not aldı.