İstanbul'da yaşanan kazada felaketin eşiğinden dönüldü.
Gerçekleşen olayın adresi bu sefer Arnavutköy oldu.
Olay, bu sabah 05.30 sularında meydana geldi.
Park halindeki tıra çarptı
Sürücüsü Çetin Yaşar olan araç kontrolden çıktı ve yol kenarına park edilmiş bir tıra çarptı.
Kaza sonrası araç içinde baygınlık geçiren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve otomobil kaymaya başladı.
Başka bir otomobile çarparak durabildi
Kayan otomobil yine park halindeki başka bir araca çarparak güçlükle durabildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araç içinde sıkışarak baygınlık geçirdi
Ekipler olay yerinde yaralanan sürücü için harekete geçti.
Ekiplerin müdahalesiyle araç içerisinde baygınlık geçiren ve sıkışan sürücü araçtan çıkartıldı.
Hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı sürücü sonrasında ambulans ile bölgedeki hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla alakalı çalışma başlatılırken hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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