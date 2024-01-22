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İstanbul'da feci kaza: Önce tıra sonra başka bir araca çarptı

İstanbul'da feci kaza: Önce tıra sonra başka bir araca çarptı Kontrolden çıkan araç sürücüsü önce park halindeki tıra çarptı ardından başka bir araca daha çarparak güçlükle durabildi. Araç içinde sıkışıp baygınlık geçiren sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.