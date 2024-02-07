İstanbul'da Fenerbahçe tribün lideri silahlı saldırganların hedefi oldu 24 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği otoparktaki silahlı saldırının, Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin'e yönelik yapıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

DHA

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, geçtiğimiz ay silah sesleri yükseldi.

Gece saatlerinde Kuzguncuk’ta bulunan bir otoparkta yaşanan olayda, Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’in de içinde bulunduğu otoparka gelen 3 şüpheli, uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

Genç çocuk kurtarılamadı

Saldırıda, otoparkta bulunan 24 yaşındaki Şükrü Can Köseoğlu yaralandı.

Şüpheliler araçlarıyla olay yerinden kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Köseoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

9 kişi yakalandı

Olayla ilgili inceleme başlatan Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri Bursa'da operasyonla yakaladı.

Olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

3 tutuklu

Şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silahlı saldırının, İbrahim Gümüştekin'e yönelik yapıldığı ortaya çıktı.

Köprüye 'Gereği yapılacaktır' yazılı lazer

Köseoğlu'nun cenazesi ise Çatalca Subaşı Köyü'nde toprağa verilirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yansıtılan lazer ışıklı görüntüde 'Şükrü Can Köseoğlu ölümsüzdür, gereği yapılacaktır" yazdığı görüldü.

Cem Gölbaşı da hedef olmuştu

Öte yandan Bağcılar'da 26 Ağustos 2023'te yine Fenerbahçe tribün liderlerinden olan Cem Gölbaşı ve 2 arkadaşının içinde bulunduğu araca yönelik yapılan saldırıda, 2 arkadaşı ağır Gölbaşı ise hafif yaralanmıştı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)