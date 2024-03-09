İstanbul'da fren yerine gaza basan yabancı uyruklu kadın fırına girdi Fren yerine gaza basan yabancı uyruklu kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir işletmenin içine daldı. Cam tezgahın altında kalan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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DHA

İstanbul'da sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Büyükçekmece ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın sunumun alışveriş yapmak için otomobil ile geldi.

Sürücü, çocuğun da bulduğu otomobili fırının önüne park etme çabasını esnada fren yerine gaz pedalına bastı.

Cam reyon devrildi

Kontrolden çıkan otomobil fırına daldı. Fırına dalan otomobilin iş yerinin camlarını kırarak reyonları devirdi.

Sürücü reyonun altında kaldı

Reyonların olduğu yerde çalışan Raisa Köp'ün kıvrımlı devrilen tezgahının altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan Köp, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Yanlışlıkla frene diye gaza basıp giriyor giriyor"

Yaralanan çalışanın eşi Aziz Köp, "Sabah dolabını temizlerken, Geliyor burada, buraya park etmesi gerekirken içeri girmeye çalışıyor ki girmek yer yok burada. Yanlışlıkla frene diye gaza basıp giriyor giriyor. Benim hanımın ayağı da gelip tezgahta kalıyor. 2 yerinden ezik." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)