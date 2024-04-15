İstanbul'da genç kızların kavgasına aileler karışınca ortalık savaş alanına döndü İki genç kız arasında başlayan kavgaya aileler de dahil olunca kavga kısa sürede büyüdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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DHA

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde hareketli anlar yaşandı.

İki genç kız arasında parkta, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Aileler karıştı

Genç kızlardan biri durumu ailesine anlatınca, aile konuşmak için karşı tarafın evine gitti. Ardından iki aile arasında olay büyüdü.

Komşuların da dahil olmasıyla mahalle savaş alanına döndü.

O anlar kamerada

Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"İnsanlık namına gidip ayırmaya çalıştık"

Esnaf Harun Mece, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışırken bir bağrışma sesi duyduk. İnsanlık namına gidip ayırmaya çalıştık. Kalabalık olduktan sonra karışmadık. Olayın tam ne olduğunu anlayamasak da herhalde çocuk kavgasıydı.Olayı duyduğum kadarıyla, çocuklar dışarıda tartışıyor. Anneleri kardeşleri de buraya gelip kapılarını çalmaya başlıyorlar. Sonra sözlü tartışma ardından da kavgaya dönüşüyor. Her iki tarafa da geçmiş olsun."

"Daha önce de kavga etmişler"

Kavga eden taraflardan birinin komşusu Esma Özuçak ise "Evde uyuduğum sırada bir anda sesler duymaya başladım. Yukarıdaki komşum aşağı indi, onlar bu tarafa doğru geldiler. Biz de komşumuz olduğu için kavgaya dahil olduk. İki genç kız kavga etti, o yüzden de aileler arasında kavga çıktı. Okul nedeniyle galiba daha önce de kavga etmişler sonra da aileler araya girdi." diye konuştu.

Ailelerin birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)