DHA
Kahreden haber İstanbul'dan geldi..
Saat 19.00 sıralarında Başakşehir'in Kayabaşı Mahallesi 24. Bölge'de bulunan gölette meydana gelen olayda, yaşları 8 ile 10 arasında değişen 3 arkadaş serinlemek amacıyla gölete girdi.
Çocuklardan biri bir süre sonra sudan çıkarken diğer 2 çocuk suda kayboldu.
Arkadaşlarının kaybolduğu gören çocuğun yardım istemesi üzerine durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 çocuğun cansız bedeni bulundu
İBB'ye bağlı Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda 2 çocuğun cansız bedeni bulundu.
2 çocuğun cenazesi morga kaldırıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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