İstanbul'da gölete giren 2 çocuk boğularak can verdi Başakşehir'de serinlemek için boş bir arazide bulunan gölete giren 3 çocuktan ikisi boğuldu.

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DHA

Kahreden haber İstanbul'dan geldi..

Saat 19.00 sıralarında Başakşehir'in Kayabaşı Mahallesi 24. Bölge'de bulunan gölette meydana gelen olayda, yaşları 8 ile 10 arasında değişen 3 arkadaş serinlemek amacıyla gölete girdi.

Çocuklardan biri bir süre sonra sudan çıkarken diğer 2 çocuk suda kayboldu.

Arkadaşlarının kaybolduğu gören çocuğun yardım istemesi üzerine durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 çocuğun cansız bedeni bulundu

İBB'ye bağlı Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda 2 çocuğun cansız bedeni bulundu.

2 çocuğun cenazesi morga kaldırıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)