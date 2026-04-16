Fenerbahçe, Kim Min-Jae için masaya oturdu

Fenerbahçe yönetimi, stoper bölgesine rüya gibi bir takviye yapmak için düğmeye bastı.

Uzun süredir savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde gündeme gelen son isim Kim Min Jae oldu.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, daha önce çubuklu formayla harikalar yaratan ve Napoli'nin yolunu tutan Koreli stoper Kim Min Jae'nin menajeri Ivo Lourenço Silva Oliveira Rita'yı İstanbul'a getirdi.

Sarı-lacivertli kurmaylar ile menajer Rita arasında gün içerisinde çok kritik bir zirve gerçekleştirilecek.

ŞARTLAR MASAYA YATIRILACAK

Masada oyuncunun olası geri dönüş şartları, kiralama formülleri ve maliyet raporları yatırılacak.

Fenerbahçe yönetiminin bu transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

2021-2022 SEZONUNDA FENERBAHÇE'DE OYNADI

3 milyon euroya 2021 yazında Beijing'den Fenerbahçe'ye transfer olan Kim Min-Jae, 1 yaz sonra 19 milyon euroya Napoli'ye transfer oldu.

Min-Jae, 1 sene Napoli'de oynayıp Serie A şampiyonluğu yaşadıktan sonra 50 milyon euro bedelle Bayern Münih'in yolunu tuttu.

29 yaşındaki Kim Min-Jae'nin Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2028 yazında sona erecek.