Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı: Takıntılı, her gördüğünü yapan bir çocuktu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda, aynı okulda 8. sınıfta eğitim gören İsa Aras Mersinli tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

14 yaşındaki çocuk, babasına ait 5 tabanca ve 7 şarjörü sırt çantasında getirerek okul bahçesinde ve iki sınıfta rastgele ateş açtı.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda 1 öğretmen, 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti.

Saldırgan, olay yerinde intihar ederek yaşamına son verdi.

"HER GÖRDÜĞÜNÜ YAPIYORDU"

Okulda bu sabah sessizlik hakim olurken okulda öğrenim gören ve ismini açıklamak istemeyen bir öğrenci, katil zanlısını anlattı.

Saldırganın takıntılı olduğunu söyleyen öğrenci, şu sözleri kullandı:

"Zaten çocuk takıntılı bir çocuktu, her gördüğünü yapan bir çocuktu. Bence bu okula bir güvenlik gerek. Çünkü öyle bir çocuğun okulda yeri yoktu.

"İÇİNE KAPANIK BİR ÇOCUKTU"

Yetmezmiş gibi herkese kurulan bir çocuktu. Kendisinin arkadaşı da yoktu okulda. Bir arkadaşı vardı, o da kendisi gibiydi. İçine kapanık bir çocuktu. 8-G şubesindeydi, kimseyle muhatap olmazdı. Onca insanın çocuğu vefat etti, bu okula güvenlik şart."