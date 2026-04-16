Ensonhaber'in röportajı sosyal medyada milyonlarca kez izlendi

Ensonhaber, gündem belirlemeye devam ediyor...

Dijital medyada öncü durumda bulunan Ensonhaber, içerikleriyle milyonlara ulaşmayı sürdürüyor.

Sosyal medya platformlarında lider durumda bulunan Ensonhaber, farklı görüş ve yorumları vatandaşlarla buluşturuyor.

VİDEO REKOR KIRDI

Geçtiğimiz günlerde Ensonhaber YouTube kanalında kanalında yayınlanan sokak röportajı milyonlarca kez izlendi.

Üsküdar'da mikrofonumuza konuşan ve kendisini muhalif olan tanımlayan gencin sözleri bir kez daha Türk milletinin ferasetini ve gücünü ortaya koydu.

"SAVAŞMAYA CANI GÖNÜLDEN GİDERİZ"

19 yaşında olduğunu söyleyen genç, "Allah korusun bir savaş çıktı. Biz vatanın evladıyız. Atalarımız nasıl bunu yaptıysa, 19 Mayıs 1919 ruhuyla aynı şekilde savaşmaya canı gönülden gideriz." ifadelerini kullandı.

"O MAKAM BU MİLLETİN EN BÜYÜK MAKAMIDIR"

"Ben muhalif bir insanım" diyen genç, "Ama yurt dışına geldiğimizde, bugün bir muhalif bile olsak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsil eden kişi Recep Tayyip Erdoğan’dır. O yüzden muhalifmiş, iktidar yanlısıymış hiç fark etmez. O makam bu milletin en temelindeki en büyük makamdır. O makamdaki kim oturursa otursun, hiç fark etmez. Kimse kolay kolay ona laf söyleyemez." diye konuştu.

SOSYAL MEDYA ADRESLERİMİZ

Son dakika haberleri, gündem yaratan açıklamalar ve farklı içeriklerin bir arada bulunduğu sosyal medya platformalarımızı takip etmeyi unutmayın...

INSTAGRAM HESABIMIZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YOUTUBE HESABIMIZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TİKTOK HESABIMIZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

X (TWITTER) HESABIMIZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ