Abone ol: Google News

İstanbul'da güvenlik görevlisi kendisine küfreden kişiyi darbetti: 'Adam dövdüm' diyerek teslim oldu

Beyoğlu'nda alkollü olduğu iddia edilen güvenlik görevlisi Nurullah P. ile Behçet T. arasında küfür nedeniyle başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Saldırgan Nurullah P. yere düşen Behçet Ç.'yi defalarca yumruklayıp tekmeledi. Polise gidip 'adam dövdüm' diyerek teslim olan Nurullah P., tutuklandı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 29.11.2025 12:56
  • İstanbul Beyoğlu'nda güvenlik görevlisi Nurullah P. ile Behçet T. arasında küfür nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
  • Nurullah P., Behçet T.'yi dövdü ve ardından polise giderek teslim oldu.
  • Mahkemeye çıkarılan Nurullah P., 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

İstanbul Beyoğlu'nda güvenlik görevlisi Nurullah P. ile alkollü olduğu iddia edilen ve o sırada yoldan yürüyen Behçet T. arasında küfür etmesi nedeniyle tartışma başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Nurullah P. yere düşen Behçet T.'ye art arda yumruklar attı.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Nurullah P. ardından ayağıyla kafasına bastı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

TESLİM OLDU: ADAM DÖVDÜM

Diğer yandan olayın ardından emniyete giden Nurullah P. "Adam dövdüm" diyerek kendini ihbar etti. 

Mekanın görüntülerini inceleyen Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği ekipleri, savcılık kadarıyla Nurullah P.'yi gözaltına aldı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nurullah P., çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Darbedilen kişinin saldırgandan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.

3. Sayfa Haberleri