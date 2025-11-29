İstanbul'da güvenlik görevlisi kendisine küfreden kişiyi darbetti: 'Adam dövdüm' diyerek teslim oldu

- İstanbul Beyoğlu'nda güvenlik görevlisi Nurullah P. ile Behçet T. arasında küfür nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
- Nurullah P., Behçet T.'yi dövdü ve ardından polise giderek teslim oldu.
- Mahkemeye çıkarılan Nurullah P., 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
İstanbul Beyoğlu'nda güvenlik görevlisi Nurullah P. ile alkollü olduğu iddia edilen ve o sırada yoldan yürüyen Behçet T. arasında küfür etmesi nedeniyle tartışma başladı.
Kavgaya dönüşen olayda Nurullah P. yere düşen Behçet T.'ye art arda yumruklar attı.
SALDIRI ANLARI KAMERADA
Nurullah P. ardından ayağıyla kafasına bastı.
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
TESLİM OLDU: ADAM DÖVDÜM
Diğer yandan olayın ardından emniyete giden Nurullah P. "Adam dövdüm" diyerek kendini ihbar etti.
Mekanın görüntülerini inceleyen Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği ekipleri, savcılık kadarıyla Nurullah P.'yi gözaltına aldı.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nurullah P., çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
Darbedilen kişinin saldırgandan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.