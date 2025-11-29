İstanbul'da güvenlik görevlisi kendisine küfreden kişiyi darbetti: 'Adam dövdüm' diyerek teslim oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Beyoğlu'nda güvenlik görevlisi Nurullah P. ile alkollü olduğu iddia edilen ve o sırada yoldan yürüyen Behçet T. arasında küfür etmesi nedeniyle tartışma başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Nurullah P. yere düşen Behçet T.'ye art arda yumruklar attı.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Nurullah P. ardından ayağıyla kafasına bastı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

TESLİM OLDU: ADAM DÖVDÜM

Diğer yandan olayın ardından emniyete giden Nurullah P. "Adam dövdüm" diyerek kendini ihbar etti.

Mekanın görüntülerini inceleyen Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği ekipleri, savcılık kadarıyla Nurullah P.'yi gözaltına aldı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nurullah P., çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Darbedilen kişinin saldırgandan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.