Paris'te mağaza yağmalayanların çoğu turist ve göçmen çıktı

PSG’nin Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda şampiyonluğa ulaşması, Fransa genelinde sokaklara taşan kutlamalara neden oldu. Ancak sevinç gösterileri kısa sürede bazı bölgelerde kontrolsüz olaylara dönüştü. Özellikle Paris’te yaşanan arbede ve taşkınlıklar geceye damga vurdu.

ŞAMPİYONLUK SONRASI SOKAKLAR DOLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain, Budapeşte’de oynanan karşılaşmada İngiliz ekibi Arsenal’i mağlup ederek kupaya uzandı. Bu sonuç, Fransa’nın birçok kentinde geniş çaplı kutlamaları beraberinde getirdi.

Başkent Paris ve çevresinde binlerce taraftar sokaklara çıkarak şampiyonluğu kutladı.

KUTLAMALAR KISA SÜREDE ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Coşkulu başlayan kutlamalar ilerleyen saatlerde yerini gerginliğe bıraktı. Bazı grupların kamu düzenini bozması üzerine güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

Kiralık bisikletlerin ve çöp kutularının ateşe verildiği, bazı noktalarda ise kamu mallarının zarar gördüğü bildirildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangınlara müdahale etti.

ŞANZELİZE VE ÇEVRESİNDE ARBEDE

Olayların en yoğun yaşandığı bölgelerden biri Paris’in ünlü Şanzelize Caddesi oldu. Cadde üzerinde toplanan gruplarla polis arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı.

Güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullanırken, bazı taraftarların havai fişeklerle karşılık verdiği belirtildi. Olaylar sırasında bir otobüs durağının da tahrip edildiği kaydedildi.

426 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, gece boyunca 15 kentte kabul edilemez taşkınlıkların yaşandığını açıkladı.

Ülke genelinde yaşanan olaylar kapsamında toplam 426 kişinin gözaltına alındığı, 7 polisin ise yaralandığı bildirildi.

TURİST VE GÖÇMENLER, MAĞAZALARI YAĞMALADI

Bazı bölgelerde önlem alınmayan mağazaların yağmalandığı, olaylara karışanların arasında turist ve vatandaşlık verilen göçmenlerin bulunduğu yönünde bilgiler paylaşıldı. Bu durum kentlerdeki güvenlik tartışmalarını daha da artırdı.

22 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ SAHADA

Şampiyonluk kutlamaları için Fransa genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Organizasyon kapsamında 8 bini Paris’te olmak üzere toplam 22 bin polis ve jandarma görevlendirildi.

Buna rağmen bazı kentlerde yaşanan olaylar, kutlamaların gölgesinde kalan bir tablo ortaya çıkardı.