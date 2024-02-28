İstanbul'da hasta olmadığını iddia ettiği ambulans şoförüyle tartıştı: 'Aciliyeti var mı' Bir motosiklet sürücüsü, ambulans içinde hasta olmadığını iddia ederek ambulans şoförüyle tartışıp küfürler savurdu. Araç içinde hastayı gören sürücünün o anları kameraya yansıdı.

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DHA

Trafikte sık sık ambulanslar hedef oluyor.

Kimi sürücüler yol vermiyor, kimileri ise siren sesine güvenmiyor.

Bunun bir örneği de İstanbul'da yaşandı.

Ambulans şoförüne küfür savurdu

Bahçelievler’de özel bir hastanenin önünde ambulans şoförü park ettiği sırada, motosiklet sürücüsünden tepki geldi.

Motosiklet sürücüsü, ambulansın hasta taşımadığını iddia ederek küfretmeye başladı.

Hastayı görünce çevirdi: 'Aciliyeti var mı?'

Sirenlerin boş yere açıldığını söyleyen motosiklet sürücüsü ile ambulans şoförü arasında tartışma çıktı.

Şoför, kendisine inanmayan sürücüye ambulans içindeki hastayı gösterdi. Hastayı ve sağlık görevlisini gören sürücü ise 'Aciliyeti var mı?' diye cevap verdi.

Tartışma anları kamerada

O anlar, ambulans şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sürücü, kendisini cep telefonuyla kaydeden ambulans şoförüne de, "Sen niye sinyal vermiyorsun, bu kadınla ne alakası var?" şeklinde ifadeler kullanarak, küfürler savurdu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)