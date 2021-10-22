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- İstanbul'da hastanede yangın paniği
İstanbul'da hastanede yangın paniği
- İHA
- 22.10.2021 - 13:54
- Güncelleme : 22.10.2021 - 14:48
İstanbul'da Bahçelievler Dumlupınar Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir özel bir hastanenin -1 katında bulunan MR odasında, elektrik kablolarından kaynaklı olduğu iddia edilen yangın çıktı.
Dumanlar hastanenin içini kaplarken, içeride bulunanlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Hastane personeli kısa sürede binadan tahliye edilirken, dumandan etkilenen bazı vatandaşların ilk müdahalesi ekip arkadaşları tarafından yapıldı.
Polis ekibi hastane çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu.
Odadaki yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrası küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.
"ORGANİZE ŞEKİLDE DIŞARI ÇIKTIK"
Hastane çalışanlarından Alaattin Alçı, “Dumanlar içerisinde olduğunu gördük, neden çıktığını bilmiyoruz. Yandığı söylendi organize şekilde dışarı çıktık.” dedi.