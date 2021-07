Tramvay durağının önünde HES kodu olmayan turistler fırsatçıların hedefi oldu. Fırsatçılar, turistlerin İstanbul Kart’larına para karşılığında HES kodu tanımlarken görüntülendi.

İstanbul’un Fatih ilçesinde HES kodu uygulaması, fırsatçıların yeni gelir kapısı oldu.

Toplu taşımada HES kodu uygulamasına geçilmesinin ardından fırsatçılar, Beyazıt Tramvay Durağı önünde kodu olmayan turistlere para karşılığında HES kodu almaya başladı.

Yaptıkları uygulama ile hem halk sağlığını tehdit eden hem turistlerden para alan fırsatçıların o anları kameraya yansıdı.

HES kodu karşılığında belli bir miktar para alan bazı fırsatçıların, tramvay gişelerine kadar turistlere eşlik ettiği, parayı da orada aldıkları görüldü.

“100-150 LİRA İSTİYORLAR”

Yabancı uyruklu Sabir Salahi isimli bir şahıs ise şu sözleri kaydetti:

“Yabancı turistler için HES kodu çok kötü. Burada duranlar, HES kodunu İstanbul Kart’a işletmek için 100-150 lira istiyorlar. Yabancılara 100-150 lira diyorlar. Vermezse yardımcı olmuyorlar, problem oluyor, sıkıntı çıkıyor."





“BİLMEYENLERE YARDIMCI OLUYORUM”

Turistlerin HES kodlarını İstanbul Kart'lara tanımlatan Ömer Oktan ise, “Ben 7 sene cezaevinde kaldım, sabıkadan dolayı hiçbir yerde çalışamıyorum yabancı dilim var. HES kodu diye bir uygulama başladı. Ben de bilmeyenlere yardımcı oluyorum. Gönüllerinden koparsa bana 10 lira 20 lira veriyorlar. Ben para talep etmiyorum, kendileri veriyorlar.

“KESİNLİKLE FIRSATÇILIK YAPMIYORUM”

Ben geçimimi böyle sağlıyorum. Ama turistlerin dolu kartını alıp boş kart verenler de oluyor. Hatta ben o kişiyi bizzat darbettim. Kesinlikle fırsatçılık yapmıyorum, ben mahkum olarak geçimimi sağlıyorum. Yapıyorum 5-10 lira alıyorum. Ben hatta 'You don't have money you can go' diyorum. 10 liraya makineden kart alıyorum, büfeciler de makineden kart alıyor, 15 liraya satıyor. Ben bu makineden kart alıp 5 lira üzerine koyup 15 liraya sattığım zaman suç mu oluyor?

İstanbul’da HES kodu fırsatçılarının turist avı kamerada VİDEO







“BEN İŞİMİ TEMİZ YAPIYORUM”

Turistlerin HES kodunu, işliyorum. Kendi HES kodunu yükleyenler de var. Ben işimi temiz yapıyorum. Hanutçu diyorlar bize, hanutçu bu işi esnafla kar karşılığında yaptığı zaman esnaf temize çıkıyor, hanutçu mu suçlu oluyor? Beyaz Masa yardımcı olabiliyor mu? Akbil dolum istasyonları burada Beyaz Masa orada. Kazandığım paranın günlük limiti yok, gün olur 50 lira, gün olur 100 lira ile gidiyorum. Turistin içinden geliyor veriyor 'Bu sizin için tip box' diyor.” şeklinde konuştu.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Geçen hafta turistlere para karşılığı HES kodu tanımlayan Servet Ö. isimli şahıs, polisler tarafından emniyete götürülmüştü.

Şahıs, idari para cezası verilerek serbest bırakılmıştı.