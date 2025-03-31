İstanbul Pendik’te bir kebapçı dükkanına yönelik silahlı saldırıda, içeride yemek yiyen müşteriler vuruldu.
İddiaya göre, husumetli oldukları kişilerin bulunduğu kebapçıya otomobille gelen şüpheliler, dükkana doğru silahla ateş açtı.
Olayda bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı.
MÜŞTERİLER KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU
Saldırı sırasında dükkanda yemek yiyen ve olayla ilgisi bulunmayan Koray İspir, Yusuf Topal ve Emrullah Gürlük vuruldu.
Ağır yaralanan Koray İspir tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yaralı diğer iki kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
SALDIRGANLAR KAÇTI, POLİS TAKİPTE
Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar olay yerinden hızla kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
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