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İstanbul'da husumetli grupların çatışması kanlı bitti

İstanbul'da husumetli grupların çatışması kanlı bitti Pendik’te husumetli iki grup arasında çıkan silahlı saldırıda, olayla ilgisi olmayan 3 müşteri vuruldu. Kurşunların hedefi olan bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.