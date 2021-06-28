İstanbul'da İETT otobüsünde 'Kart basma' tartışması

Orta kapıdan binen bebekli iki kadını kart basmadıkları gerekçesiyle araçtan indiren şoför ile kadınlara destek veren yolcular arasında tartışma çıktı.

8A Batı Ataşehir- Fikirtepe- Kadıköy hattında, araca bebek arabasıyla orta kapıdan binen iki kadın, kart basmadıkları gerekçesiyle şoför tarafından uyarıldı.

Kadınlardan birinin, bebeğini tuttuğu için kart basamadığını söylemesi üzerine tartışma başladı.

OTOBÜSTEN İNDİRDİ, TEPKİ ÇEKTİ

Şoför Şehit Ersin Ozan Durağı'nda durarak, bebekli kadın ve yanındaki arkadaşını otobüsten indirdi. Otobüsteki diğer yolcular bunun üzerine şoföre tepki gösterdi.

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TARTIŞMAYA DİĞER YOLCULAR DAHİL OLDU

Bebekli yolcuların gitmesinden sonra otobüse binerek yoluna devam eden şoför ile yolcular arasındaki tartışma devam etti. Şoför, yaşananları cep telefonuna kaydedip, ilerideki bir durakta inen yolcuyu otobüsle bir süre takip ederek küfretti.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.