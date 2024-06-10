Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da İETT şoförü ve yolcu arasında çıkan tartışma kazaya neden oldu

İstanbul'da İETT şoförü ve yolcu arasında çıkan tartışma kazaya neden oldu Söylediği istikamete gitmediğini söyleyen İETT şoförüne saldıran yolcu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapmasına neden olurken, o anlar otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.