İstanbul'da taraflar arasında çıkan kavga kazayı beraberinde getirdi.
Beşiktaş'ta dün saat 23.40 sıralarında otobüse binen bir yolcu, şoföre "Araç Zincirlikuyu'dan geçer mi?" diye sordu.
İETT şoförü ve yolcu arasında gerginlik arttı
Şoför soruyu, aracın Taksim'e gideceğini belirterek yanıtladı. Şoför kendisine tekrar aynı soruyu soran yolcuya aynı cevabı verince yolcu, duruma tepkiyi gösterdi.
Yolcunun bağırmaya başlamasıyla şoför, neden bağırdığını sorunca taraflar arasındaki gerginlik arttı.
Sözlü tartışmanın ardından yolcu, otobüs şoförüne tokat ve yumrukla saldırdı.
Çıkan kavga kazayla sonuçlandı
Yolcunun saldırısı sonrası şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, park halindeki taksi ve motosiklete çarptı.
Kavga otobüsteki yolcuların araya girmesiyle sona erdi.
O anlar kamerada
Otobüs şoförüne tokatlı yumruklu saldırı anı, otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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