İstanbul'da İkbal Uzuner'in mezarına yönelik çirkin saldırıda bulunan 3 şahıs tutuklandı

4 Ekim 2024 tarihinde, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Edirnekapı surlarında kan donduran bir cinayet meydana geldi.

19 yaşındaki Semih Çelik, önce Eyüpsultan'da bulunan Ayşenur Halil'i boğazını keserek öldürdükten sonra, İkbal Uzuner'i de Edirnekapı surlarında öldürüp parçalara ayırdı.

Uzuner'in kafasını surlardan atan Çelik, ardından atlayarak intihar etti.

İKBAL'İN MEZARINA ÇİRKİN SALDIRI

Vahşi cinayete kurban giden İkbal Uzuner, bu defa da mezarında sergilenen uygunsuz hareketlerle saldırıya uğradı.

Bir grup genç, İkbal Uzuner'in kabrine gelerek uygunsuz davranışlarda bulundu.

Bu anlarını kaydeden gençler, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine yoğun tepki çekti ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

3'Ü TUTUKLANDI

Olaya ilişkin yakalanan 4 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından "ölen kişinin hatırasına hakaret" suçundan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği tarafından suça sürüklenen 3 çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.