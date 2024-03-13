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İstanbul'da ilginç anlar! İki sürücünün yol verme inatlaşması

İstanbul'da ilginç anlar! İki sürücünün yol verme inatlaşması Seyir halindeki bir otomobille cip sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşanırken, sürücüler arasındaki inatlaşma kazaya neden oldu.