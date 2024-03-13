DHA
İstanbul Ataşehir'de ilginç bir yol verme kavgası yaşandı.
TEM bağlantı yolunda, Kozyatağı'ndan Kavacık istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü ile cip sürücüsü arasında yol verme inatlaşması yaşandı.
Tehlikeli inatlaşma kaza getirdi
Otomobil sürücüsü üçüncü şeritten sol şeride geçmek için sollama yaptığı sırada cip, otomobili bariyerlere sıkıştırdı.
Sürücüler arasındaki tehlikeli inatlaşma ve kaza anı, başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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