İstanbul'da ilginç olay: Araçların lastiklerini bıçakla patlattı Beyoğlu’nda bir kişi, eline aldığı bıçakla yabancı uyruklu birisine ait olan park halindeki aracın lastiklerini indirdi.

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DHA

İstanbul Beyoğlu Piyelapaşa Mahallesi’nde gece saatlerinde sokağa gelen bir kişi, elindeki bıçakla henüz bilinmeyen bir nedenle aracın lastiklerini indirdi.

Sabah aracının yanına gittiğinde lastiklerin sönük olduğunu fark eden yabancı uyruklu şahıs, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Sonrasında ise diğer sokaklarda bulunan araçların da lastiklerini patlattığı anlaşılan şahsın, elini kolunu sallayarak araçların yanından uzaklaştığı görüldü.

Yaşananlar güvenlik kamerasında

Yaşananlar sokakta bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yabancı uyruklu şahsın olayla ilgili şikayette bulunmadığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)