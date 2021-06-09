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    İstanbul'da iş arkadaşını öldürüp kuyuya attı

    Esenyurt'ta iş arkadaşını boğarak öldürdükten sonra kuyuya attığı tespit edilen zanlı gözaltına alındı.
    • İHA
    • 09.06.2021 - 02:45
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 02:50
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    İstanbul'da iş arkadaşını öldürüp kuyuya attı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, 61 yaşındaki Hurşit B., 28 Mayıs’ta aynı işyerinde çalıştığı 35 yaşındaki Hakan Ç., isimli arkadaşını boğarak öldürdü.

    ÖLDÜRÜP KUYUYA ATTI

    Hurşit B., arkadaşını öldürdükten sonra çalıştıkları firmanın Büyükçekmece Karaağaç Mahallesinde bulunan arazisindeki kuyuya attı.

    AİLESİ KAYIP İLENINDA BULUNDU

    Öldürülen Hakan Ç.’nin yakınları, şahıstan yakın alamadıkları için polise kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın öldürüldüğü bilgisine ulaştı.

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    CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

    Polis ekiplerinin çalışmasının ardından gözaltına alınan şüpheli Hurşit B., cinayeti itiraf etti. Hurşit B., arkadaşını Esenyurt’ta bir evde boğduktan sonra Büyükçekmece’deki bir kuyuya attığını söyledi.

    Kuyunun olduğu araziye giden polis ekipleri, cesedin kuyu içinde olduğunu tespit etti.

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    CESET KUYUDAN ÇIKARILDI

    Polis, cesedi kuyudan çıkarmak için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri tarafından ceset kuyudan çıkarıldı.

    Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre kuyuda ve ceset üzerinde inceleme yaptı.

    Yapılan incelemenin ardından cenaze İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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