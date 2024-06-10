İHA

İstanbul'da hırsızlar polisten kaçamadı.

ilçesinde bir gayrimenkul şirketinde 6 Mart Çarşamba günü 3 şüpheli, kapı kilidini kırarak iş yerinde yaptı.

Hırsızlık anları anbean görüntülendi

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelileri güvenlik kameralarından belirledi.

Hırsızlık sırasında şüphelinin, güvenlik kamerasını fark ederek başka yöne çevirdiği anlaşıldı.

Hırsızlık Bürosu Amirliği ekipleri kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Şüphelilerden 2'si tutuklandı

Olayın gerçekleştirdiği tespit edilen Abdülkadir T.(24) ve Özgür İ.(27), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Poliste onlarca suç kaydının olduğu öğrenilen şüpheliler tutuklandı.

10 suç kaydının olduğu tespit edildi

Soruşturmada yaşanan olayda şüpheli olan E.S. (34) önceki gün gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan E.S.'nin, poliste daha önce 10 suç kaydının yapıldığı belirlendi.

Şüpheli E.S., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)