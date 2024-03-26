İstanbul'da İSKİ çalışmaları sırasında doğalgazdan kaynaklı patlama oldu Esenyurt'ta, İSKİ ekiplerince yapılan altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz nedeniyle yaşanan patlamanın ardından çıkan yangında, 2 daire kullanılamaz hale geldi.

AA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde hareketli anlar yaşandı.

İSKİ ekiplerince yapılan altyapı çalışması sırasında, bilinmeyen nedenle gazdan kaynaklanan patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangında alevler, sokaktaki 5 katlı binanın bodrum ve giriş katına sıçradı.

Hasar büyük

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle dairelerde büyük çapta hasar oluştu.

'Kazı yapılırken patlama oldu'

Çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Sokak sakini Bahattin Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazı yapıldığı sırada bir anda patlamanın yaşandığını belirterek, ekiplerin müdahale ettiğini ancak alevlerin binaya sıçradığını anlattı.

2 daire kullanılamaz halde

Olayda yaralı ya da can kaybının olmadığını aktaran Güler, korkulu anlar yaşadıklarını ifade etti.

Patlamada 2 daire kullanılamaz hale geldi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)