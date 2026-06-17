Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yendi

Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, Beşiktaş ile karşılaştı.

Derbiye Beşiktaş, üç sayı çizgisinin gerisinden, Fenerbahçe ise pota altından peş peşe bulduğu basketlerle başladı.

Siyah-beyazlılar, dış atış isabetleriyle 7. dakikada farkı 8 sayıya yükseltti: 21-13.

Sarı-lacivertli takım, çeyreğin son bölümünde hücumda isabet yüzdesi düşen Beşiktaş karşısında boyalı alanı iyi kullanarak sayılar üretse de Beşiktaş, ilk periyodu 23-19 üstün kapattı.

FENERBAHÇE ÜST ÜSTE BASKETLER ATTI

Beşiktaş, ikinci çeyreğe Anthony Brown'ın üç sayılık isabetleriyle giriş yaptı. Fenerbahçe ise ilk periyotta olduğu gibi topu hızlı paylaşarak pota altından üst üste basketler kaydetti.

Sarı-lacivertliler, 14. dakika biterken oyuna dengeyi (31-31) getirdi. Konuk ekip, hücumda temposunu kaybeden ve peş peşe top kayıpları yapan Beşiktaş önünde 17. dakikada üstünlüğü eline aldı: 34-37.

Hücum ribauntlarıyla etkili olan Fenerbahçe, devreye 43-40 önde girdi.

FENERBAHÇE ÜSTÜN GİTTİ

İkinci yarıya 10-2'lik seriyle başlayan Fenerbahçe, 23. dakikada Hall'un üç sayılık isabetiyle farkı çift hanelere çıkardı: 42-53. Rakibine 9-2'lik seriyle karşılık veren Beşiktaş, Dotson'ın pota altından kaydettiği basketle 27. dakikada farkı 4 sayıya (51-55) düşürdü.

Çekişmeli geçen çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, final periyoduna 64-58 üstün gitti.

BEŞİKTAŞ FARKI KAPATAMADI

Fenerbahçe, son çeyrekte Melli ve Hall ile hücumda tempolu oyununu sürdürdü. Siyah-beyazlılar, Dotson'ın çabalarına rağmen farkı kapatamadı.

Son bölümde Beşiktaş'ta yorgunluk gözlenirken sarı-lacivertli takım, Horton-Tucker'ın üç sayılık basketiyle son 2 dakikaya 11 sayılık avantajla girdi: 69-80. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, derbiyi 82-71 kazandı.

FENERBAHÇE SERİDE 2-1 ÖNE GEÇTİ

Sarı-lacivertli takım, seride 2-1 öne geçti.

DÖRDÜNCÜ MÜSABAKA CUMA GÜNÜ

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin dördüncü müsabakası, 19 Haziran Cuma günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.