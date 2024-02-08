İstanbul'da işverenin ucuz kaskı kuryeyi hayattan kopardı Kaza sonucu kaskı kırılarak başından yaralanan kuryenin ölümü sonrası savcılık soruşturma başlattı. Tamamlanan soruşturmada işverenin, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

İHA

İstanbul'da işverinin ihmali çalışanın canına mal oldu.

Ataşehir'de bir işletmede kurye olarak çalışan 40 yaşındaki İbrahim Bölükbaşı, hareket halindeyken motosiklet ile birlikte refüje çarparak devrildi.

Kurye hayatını kaybetti

Kaza sonucu Bölükbaşı, taktığı kaskın kırılmasıyla başından yaralanarak hayatını kaybetti.

Savcılık soruşturma başlattı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın çalışana yeterli ekipmanı sağlamadığı gerekçesiyle başlattığı soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, firma yetkilisi Korhan K.’nin, vefat edene kask ve mont dahil gerekli teçhizatın tam olarak sağlandığını belirterek suçlamayı kabul etmediği ifade edildi.

İddianame hazırlandı

İddianamede, iş güvenliği ile ilgili bilirkişi raporunda ise, kaza esnasında kırılan kask dahil CE normlarına uygun olmayan teçhizat sağlayan şüpheli işveren Korhan K.'nin asli kusurlu olduğu, vefat eden İbrahim Bölükbaşı’nın ise, sürüş güvenliği ve hızına tam olarak riayet etmemesi nedeniyle tali kusurlu olduğunun belirtildiği kaydedildi.

Taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar cezası istendi

Uygunsuz teçhizat temin ettiği anlaşılan mezkur şüpheli işverenin, üzerine atılı taksirle öldürme eylemini gerçekleştirdiğine dair kovuşturma açmayı gerektirecek derecede şüphe oluştuğunun ifade edildiği iddianamede firma sahibi Korkan K. hakkında ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

"Ucuz kask bize çok pahalıya mal oluyor"

Müşteki avukatı Iyaz Çimen, “Müvekkilim yemek teslimatı yapan bir kurye. Bir motorcunun kask, eldiven, mont gibi koruyucu ekipmana ihtiyacı vardır. Çünkü, motorda kaporta insanın kendisi oluyor. Bizim davamızda ise işveren, müvekkilime bu ekipmanları kullansan iyi olur gibi bir tavsiyeyle kaskı müvekkilimin alması gerektiğini söylüyor. Müvekkilimin aldığı kask ise güvenlik seviyesinin çok düşük olduğu bir kask. 30-40 km hızla giderken yaptığı kazada başına aldığı darbe sonucu müvekkilim vefat etti. Ucuz kask bize çok pahalıya mal oluyor.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)